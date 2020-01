Die Kitas in Deutschland werden nach Überzeugung von Familienministerin Franziska Giffey auch nach dem Ende der Förderung durch das Gute-Kita-Gesetz finanziell weiterhin gut ausgestattet. Die SPD-Politikerin verwies erneut auf einen Beschluss des Bundeskabinetts vom vergangenen Sommer. dpa

Damals hatte die Bundesregierung mit Blick auf das Erreichen „gleichwertiger Lebensverhältnisse“ in Deutschland mehrere Maßnahmen beschlossen. Der Bund werde für die Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung auch über 2022 hinaus seine Verantwortung wahrnehmen, hieß es in dem Maßnahmenpapier. „Das ist für mich ein ganz klarer Auftrag“, sagte Giffey.