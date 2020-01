Mehrere Verdächtige aus Tschetschenien sind im Visier der Ermittler. Sie sollen Ziele für einen Anschlag ausgespäht haben. Von Jutta Schütz und Gisela Gross

Mit einer groß angelegten Razzia sind Ermittler am Dienstag in vier Bundesländern gegen mutmaßliche Islamisten vorgegangen. Mehreren Verdächtigen tschetschenischer Abstammung wird vorgeworfen, Örtlichkeiten für einen etwaigen islamistisch motivierten Anschlag ausgespäht zu haben, wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Eine Synagoge und ein Einkaufszentrum seien ausgekundschaftet worden, eine konkrete Anschlagsgefahr habe aber nicht bestanden. Gegen die Verdächtigen im Alter von 23 bis 28 Jahren werde wegen des Verdachts auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt.

Wo sich die mutmaßlich ausgespähten Örtlichkeiten befinden und weitere Details nannte die Behörde nannte nicht. „Auf dem Handy eines Beschuldigten befanden sich Bilder eines möglichen Anschlagziels“, hieß es. Deshalb seien die Ermittlungsbehörden in einem „frühen Stadium“ eingeschritten.

In einem neuen Tweet gab die Generalstaatsanwaltschaft am Nachmittag die Zahl der Verdächtigen mit fünf an. Zugleich wurde betont, dass die Voraussetzungen für den Erlass von Haftbefehlen nicht reichten. Die bisherigen Verdachtsmomente hätten sich bislang nicht zum dringenden Tatverdacht erhärtet.

Durchsuchungen fanden bundesweit an insgesamt neun Orten statt. In Berlin gab es Razzien in Hellersdorf, Hohenschönhausen, Spandau und Köpenick, in Brandenburg in Ludwigsfelde, in Nordrhein-Westfalen in Hagen und in Thüringen in Arnstadt. Insgesamt rund 180 Polizeikräfte waren im Einsatz. Die Durchsuchungen hätten Klarheit über die Motivlage bringen sollen, erklärte die Behörde weiter. Beschlagnahmt wurden bei der Razzia Bargeld, Hieb- und Stichwaffen sowie Datenträger.

Nach Einschätzung der Berliner Gewerkschaft der Polizei hat der Einsatz gezeigt, dass die Hauptstadt nach wie vor im Fokus des Terrorismus stehe. „Es ist richtig, beim geringsten Verdacht Maßnahmen zu ergreifen und eine Gefahr möglichst früh im Keim zu ersticken“, sagte Landesvize Kerstin Philipp.