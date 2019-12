später lesen Saudi-Arabien Fünf Todesurteile im Fall Khashoggi Teilen

Twittern



Ein Gericht in Saudi-Arabien hat im Mordfall Jamal Khashoggi fünf Menschen zum Tode verurteilt. Das berichtete das saudische Staatsfernsehen am Montag. Der kritisch über Saudi-Arabien berichtende Washington-Post-Kolumnist war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. ap