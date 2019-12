später lesen Gegen Dreirad getreten Angriff auf Vierjährigen aus rassistischen Motiven? Teilen

In Dresden soll es am Dienstag zu einem Übergriff auf einen vierjährigen arabischstämmigen Jungen gekommen sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr das Kind in Begleitung seiner tunesischen Mutter (31) mit einem Dreirad auf dem Fußweg. epd