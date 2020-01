später lesen Claus-Peter Reisch Freispruch für deutschen Kapitän von Rettungsschiff FOTO: dpa / Johannes Filous FOTO: dpa / Johannes Filous Teilen

Der deutsche Kapitän des Migranten-Rettungsschiffs „Lifeline“ ist in Malta in einem Berufungsverfahren freigesprochen worden. „Das ist unglaublich überraschend“, sagte der Sprecher der Dresdner Organisation Mission Lifeline, Axel Steier, am Dienstag. dpa