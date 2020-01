Die Grünen-Abgeordnete geht zum Jahrestag des Élysée-Vertrages auf die schlechte Stimmung zwischen Berlin und Paris ein. Von Werner Kolhoff

Am heutigen Mittwoch ist die deutsch-französische Freundschaft 57 Jahre alt – erst im letzten Jahr wurde der Élysée-Vertrag, der sie begründete, in Aachen feierlich erneuert. Trotzdem ist das Verhältnis derzeit nicht besonders gut, findet Franziska Brantner. Über die Gründe sprach unser Berliner Korrespondent Werner Kolhoff mit der 40-jährigen Bundestagsabgeordneten der Grünen, die auch schon dem Europaparlament angehörte.

Hat der Vertrag von Aachen einen neuen Schub in die deutsch-französischen Beziehungen gebracht?

BRANTNER Der Vertrag von Aachen enthielt einzelne Punkte, aus denen man etwas machen könnte. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die Bundesregierung sich immer noch im Verwaltungsmodus befindet. Etwa beim Klimaschutz, der in Berlin weiter als nationale Sache behandelt wird. Oder beim Ausbau des grenzüberschreitenden Verkehrs. Die Zusammenarbeit beider Parlamente hat seit der Jubiläumsfeier zum 55. Jahrestag des Élysée-Vertrages vor zwei Jahren hingegen einen deutlichen Schub bekommen. Insgesamt ist die Stimmung zwischen Paris und Berlin allerdings gerade nicht gut.

Vielleicht weil die im Vertrag von Aachen versprochene Koordinierung der Außenpolitik nicht funktioniert? Siehe Macrons Ablehnung einer EU-Erweiterung um die Westbalkan-Staaten oder seine Unterstützung für General Haftar in Libyen.

BRANTNER Wenn die Stimmung nicht so gut ist, dann hat das eher damit zu tun, dass Präsident Macron seit zwei Jahren Vorschläge zur Entwicklung Europas macht, auch für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, und keine Antwort aus Berlin bekommt. Ich sehe das mit Sorge. Warum ist Angela Merkel zum Beispiel vorletzte Woche nicht zusammen mit dem französischen Präsidenten nach Moskau zu Putin gereist, als sie dort über Themen wie Ukraine, Iran und Libyen gesprochen hat? Solche Themen müsste man doch gemeinsam angehen.

Andererseits hat Macron nach der Europawahl den EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber als EU-Kommissionspräsidenten verhindert.

BRANTNER Herr Weber hatte im Parlament keine Mehrheit. Ich glaube nicht, dass diese Frage etwas am deutsch-französischen Verhältnis beschädigt hat.

Haben Sie als Grüne eigentlich auch Meinungsverschiedenheiten mit ihren Partnern „Les Verts“ in Frankreich? Sehen die dort Atomkraft, Klimaschutz oder Agrarpolitik anders?

BRANTNER Bei den genannten Themen nicht. Da gibt es allenfalls Nuancen. Öfter haben wir unterschiedliche Einschätzungen in der Wirtschafts- und Industriepolitik. Wir sind aber in einem sehr engen Dialog und versuchen, Differenzen so früh wie möglich zu erkennen und zu bereinigen. Das ist uns wichtig.

Der Brexit gibt Deutschland und Frankreich eine noch stärkere Rolle in Europa. Wird das das bilaterale Verhältnis verändern?

BRANTNER Eindeutig. Deutschland hat eine besondere Verantwortung, wenn es im Sommer die EU Ratspräsidentschaft übernimmt. Das gilt für die Verhandlungen über das zukünftige Verhältnis zu Großbritannien, aber auch für die Haushaltsverhandlungen in der EU. Berlin muss das europäische Gesamtinteresse endlich wieder stärker ins Auge fassen als sein kurzfristiges nationales Interesse. Wie bei der Nutzung von Huawei für 5 G oder der Verweigerung von mehr Steuertransparenz. Auch der Klimaschutz kann nur gelingen, wenn er ein starkes europäisches Projekt ist. Eine enge Koordinierung mit Paris wird dabei noch wichtiger.

Würden die deutsch-französischen Beziehungen auch eine Präsidentin Marine Le Pen aushalten, die Rechtspopulistin?

BRANTNER Wir müssen alles tun, dass es nicht dazu kommt. Ich bin längst nicht in allem mit Macron einer Meinung, aber man kann schon sagen, dass er einer der proeuropäischsten und deutschlandfreundlichsten Staatschefs in Europa ist. Daraus sollten wir mehr machen als bisher. Sonst behält Le Pen recht, die sagt, die Deutschen verfolgten nur ihre Interessen und säßen auf ihrem Geld. Ich hoffe, dass auch wir in Deutschland dazu beitragen, dass sie nicht an die Macht kommt.