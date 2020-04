später lesen Migration Flüchtlingskinder aus Griechenland kommen an Teilen

(epd) Die ersten unbegleiteten Flüchtlingskinder aus griechischen Lagern kommen an diesem Samstag in Hannover an. Die 55 Jungen und Mädchen werden nach Angaben des niedersächsischen Sozialministeriums in eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung im Landkreis Osnabrück gebracht.