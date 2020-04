später lesen Politik will Wertschätzung zeigen Corona-Bonus ist steuerfrei bis zu einer Höhe von 1500 Euro FOTO: dpa / Monika Skolimowska FOTO: dpa / Monika Skolimowska Teilen

Bonus-Zahlungen an Arbeitnehmer für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie sind ab sofort steuer- und sozialversicherungsfrei. Das gelte für Beihilfen oder Sachleistungen bis zu einer Höhe von einmalig 1500 Euro in diesem Jahr, wie Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Freitag mitteilte. Von afp