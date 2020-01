später lesen Er soll „seine Macht missbraucht“ haben Ex-Interpol-Chef in China zu über 13 Jahren Haft verurteilt FOTO: dpa / Wong Maye-E FOTO: dpa / Wong Maye-E Teilen

Twittern



Der ehemalige Chef der internationalen Polizeiorganisation Interpol Meng Hongwei ist in China wegen Korruption zu 13 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das teilte ein Gericht in der ostchinesischen Stadt Tianjin am Dienstag mit. dpa