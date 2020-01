später lesen EU-Parlament EU will katalanische Abgeordnete anerkennen Teilen

Das Europäische Parlament will nach einer Gerichtsentscheidung offiziell die drei Katalanen Carles Puigdemont, Oriol Junqueras und Toni Comín als EU-Abgeordnete anerkennen. In einer an die Medien durchgestochenen Notiz des EU-Parlaments hieß es, die Abgeordneten würden die Wahl der drei Parlamentarier bei einer Plenarsitzung nächste Woche „zur Kenntnis nehmen“. dpa