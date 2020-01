Aktuell sind Ladekabel Gratisbeigaben zu neuen Smartphones, Tablets oder Kameras. Ein neues EU-Gesetz könnte das ändern. Von Katharina De Mos

Wenn die Schreibtischschublade klemmt, könnte es daran liegen, dass sich mal wieder ein Kabel verfangen hat. Da wäre eins fürs alte Handy, eins fürs noch ältere, eins fürs Tablet, für die Kamera und und und. Schätzungen zufolge summiert sich der durch nicht mehr genutzte Ladekabel entstehende Elektronikschrott EU-weit jährlich auf 51 000 Tonnen. Zumal es ja bei jeder Neuanschaffung – ob man nun will oder nicht – ein weiteres Kabel dazugibt.

Die EU-Kommission will diesem Kabelsalat mit einem neuen Gesetz ein Ende bereiten. Ladegeräte sollen nicht mehr automatisch eine Gratisbeigabe sein. Schließlich können neue Apparate meist problemlos auch mit alten Kabeln geladen werden. Erst wenn die defekt sind oder verloren gehen, so die Hoffnung der Kommission, kauft sich der Verbraucher ein neues.

Das EU-Parlament fordert darüber hinaus aber auch eine einheitliche Ladetechnik für verschiedenste Geräte. So könne man Elektronikschrott reduzieren, Kosten verringern und die Sicherheit verbessern. Dabei hat sich im vergangenen Jahrzehnt schon vieles getan: 2009 bot der europäische Markt noch eine verwirrende Vielfalt an Systemen. Mehr als 30 unterschiedliche Stecker standen zur Auswahl. Wer sein Ladekabel zu Hause vergessen hatte und schnell sein Gerät laden wollte, brauchte schon Glück, das passende Kabel zu finden – mittlerweile gibt es für die meisten Smartphones nur noch drei Typen. Apple setzt auf seinen „Lightning“-Anschluss, fast alle anderen Anbieter auf den „USB-C“-Stecker, bei günstigeren Geräten auf „Mikro-USB“.

Die EU will auch diesen Wirrwarr beenden und fordert echte Einheitlichkeit. So riefen EU-Abgeordneten die Kommission dazu auf, bis Juli 2020 einen konkreten Vorschlag vorzulegen. Das Parlament will den Druck auf die Industrie erhöhen.

Bisher hat die EU-Kommission allerdings eher auf Freiwilligkeit gesetzt, um Innovationen nicht zu behindern. Ende Januar wird das Parlament nun über eine Resolution zum Thema abstimmen.