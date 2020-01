Experte: Iran-Konflikt hat keine größere Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz.

Mit den Airbases Ramstein in der Pfalz und Spangdahlem in der Eifel liegen zwei bedeutende Stützpunkte des US-Militärs in Rheinland-Pfalz.

David Sirakov, Leiter der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern geht nicht davon aus, dass der schwelende Konflikt zwischen den USA und dem Iran Auswirkungen auf die beiden Standorte haben könnte. „Die Auswirkungen des Konflikts sind in Rheinland-Pfalz kaum spürbar“, sagte Sirakov. Die zentralen Planungen für Einsätze des US-Militärs im Nahen und Mittleren Osten erfolgten nicht in Deutschland – in Ramstein befindet sich das Kommando für Europa – sondern in Florida in den USA. „Die einzige bislang mir bekannte Auswirkung ist in den erhöhten Sicherheitsvorkehrungen auf den amerikanischen Liegenschaften zu sehen“, so Sirakov. Diese seien eine Reaktion auf die von iranischer Seite geäußerte Drohung, US-Militärangehörige würden als potenzielle Ziele angesehen.