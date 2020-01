später lesen Islam Islamverband bildet eigene Imame in Deutschland aus Teilen

Der Islamverband Ditib bildet jetzt deutschsprachige Imame in Deutschland aus. Die ersten 22 jungen Menschen beginnen in Dahlem in der Eifel ihre zweijährige praktische Ausbildung, wie die Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) am Donnerstag in Dahlem erklärte. epd