Europa ist nach Einschätzung des Chefs der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zum Epizentrum der Coronavirus-Pandemie geworden. Jedes Land, das glaube, verschont zu bleiben, mache einen tödlichen Fehler.

In Deutschland zog die Politik am Freitag daraus Konsequenzen. Insgesamt 14 Bundesländer, darunter auch Rheinland-Pfalz, generelle Schulschließungen ab Montag bekannt. Hessen und Sachsen wollten die Schulen zunächst offen lassen, aber die Pflicht zum Schulbesuch aussetzen. Bayern und Nordrhein-Westfalen untersagten bereits grundsätzlich den Besuch von Alten- und Pflegeheimen. In mehreren Bundesländern wurden Clubs und Kinos geschlossen. Der Zentralrat der Muslime appellierte an die Moscheegemeinden in Deutschland, wegen des Coronavirus die Freitagsgebete auszusetzen. Auch die ersten Tafeln machten zu.

In Deutschland gab es am Freitag nach Meldungen aus den Bundeslädern über 3300 Infizierte und acht Tote durch Corona.Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) appellierte an die Krankenhäuser, angesichts der Coronakrise zusätzliches Personal zu rekrutieren. „Bitte planen Sie jetzt, wenn möglich, den Rückgriff auf Studenten und bereits im Ruhestand befindliches Personal“, heißt es in einem Schreiben.

Die Türkei stellte ihre Flüge nach Deutschland ein. Binnen eines Tages gab es Italien 250 Todesopfer.