Für Aufsehen sorgte am Montag eine Aktion der „SoKo Tierschutz“: Teilnehmer dieser Initiative demonstrierten in der Innenstadt mit Masken (eine davon zeigt Bundeskanzlerin Angela Merkel) gegen Tierversuche und für die Schließung des Versuchslabors LPT in Hamburg.