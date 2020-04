später lesen Corona-Krise Lufthansa und Condor stehen vor Staatsbeteiligungen Teilen

Die Bundesregierung ist in der Corona-Krise mit der Lufthansa in Gesprächen über eine mögliche Beteiligung des Staates an dem Unternehmen. Die Gespräche seien auf einem „guten Weg“, hieß aus Regierungskreisen. Von dpa und afp