Zum Jahrestag des Anschlags auf Charlie Hebdo blickt die Welt erneut auf den Konflikt um Mohammed-Karikaturen, die der Auslöser waren. Es war nicht das erste Mal, dass die Freiheit von Presse, Meinung und Kunst zu Konflikten zwischen westlicher und islamischer Welt führte. kna

Ein Rückblick:

1988: Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie veröffentlicht sein Buch „Die satanischen Verse“. Der iranische Religionsführer Ayatollah Khomeini verurteilt Rushdie mit einer Fatwa zum Tode.

2004: Der niederländische Regisseur und Publizist Theo von Gogh wird von einem Islamisten ermordet. Er begründet das vor allem mit van Goghs Film „Unterwerfung“ über islamischen Frauen, die über Missbrauchserfahrungen sprechen.

2005: Die dänische Zeitung Jyllands-Posten veröffentlicht zwölf Mohammed-Karikaturen. Mit dem Bruch des islamischen Abbildungsverbots will sie das Recht auf Meinungsfreiheit demonstrieren. Zwei Zeichner müssen nach Morddrohungen untertauchen. Später drucken andere Zeitungen die Karikaturen nach. Jyllands-Posten entschuldigt sich 2006 für die Kränkung religiöser Gefühle. In islamischen Ländern kommt es zu gewaltsamen Protesten.

2006: In einem Vortrag an der Universität Regensburg zitiert Papst Benedikt XVI. eine Aussage zur Rolle der Gewalt im Islam, die der byzantinische Kaiser Manuel II. Palaiologos während der Unterhaltung mit einem persischen Gelehrten machte. Die Rede führt zu heftigen Protesten in der muslimischen Welt.

2015: Einen Monat nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo mit zwölf Toten sterben bei einem Anschlag auf ein Kulturcafe und eine Synagoge in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen zwei Menschen. Im US-Bundesstaat Texas feuern zwei Männer in einem Gemeindesaal, in dem Mohammed-Karikaturen ausgestellt werden, um sich. Sicherheitskräfte erschießen beide Attentäter. Ende November starben bei Attentaten in Paris 130 Menschen.

2017: Kurz nach dem Ende eines Konzerts der US-Sängerin Ariana Grande detoniert ein Sprengsatz in der Manchester Arena. 23 Menschen sterben. Der IS spricht von einer „Versammlung von Kreuzfahrern“. Das jüngste Todesopfer ist acht Jahre alt.