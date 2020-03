später lesen Militärübung Bundeswehr zieht sich aus Manöver „Defender“ zurück Teilen

Wegen der Coronavirus-Pandemie zieht sich die Bundeswehr aus dem Großmanöver „Defender Europe 2020“ in Deutschland zurück. Aufgrund der Ausbreitung des Virus „und in besonderer Verantwortung für die Gesundheit der beteiligten Soldatinnen und Soldaten sowie der Zivilbevölkerung“ werde die Übung in Deutschland nicht weitergeführt, teilte die Bundeswehr am Montag mit. dpa