CO2-Preis ab 2021 Bundestag billigt Kompromiss zum Klimapaket der Regierung FOTO: dpa / Christoph Soeder FOTO: dpa / Christoph Soeder

Der Bundestag hat am Donnerstag in Berlin mit den Stimmen von Union, SPD und den Grünen den im Vermittlungsausschuss ausgehandelten Kompromiss zum Klimapaket verabschiedet. Wenn an diesem Freitag auch der Bundesrat zustimmt, steigt Deutschland 2021 mit einem CO2-Preis von 25 Euro in den nationalen Emmissionszertifikate-Handel für Verkehr und Gebäude ein. dpa