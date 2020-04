später lesen Bisher größte Aktion im Land Frankreich verlegt Corona-Patienten Teilen

Um die Kliniken im Großraum Paris zu entlasten, ist am Mittwoch die bisher größte Aktion zur Verlegung von Intensiv-Patienten in Frankreich gestartet: 38 Menschen wurden mit einem umgerüsteten TGV-Hochgeschwindigkeitszug in die Bretagne gebracht.