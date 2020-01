später lesen Vor Tarifrunde Beamtenbund droht mit Kita-Streiks Teilen

Eltern, deren Kinder eine kommunale Kita besuchen, sollten sich auf Unannehmlichkeiten in den kommenden Monaten einstellen. Das erklärte der Chef des Beamtenbunds, Ulrich Silberbach, am Wochenende in der Rheinischen Post. dpa