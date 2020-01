Landwirte und Winzer ziehen erneut gegen die Düngeverordnung der Bundesregierung auf die Straße. Die Wasserversorger haben dafür kein Verständnis. Von Katharina De Mos

Mit „der längsten Traktorenkette der Welt“ wollen Bauern und Winzer zwischen Mainz und Bockenheim an der Weinstraße heute gegen die neue Düngeverordnung protestieren, die im April in Kraft treten soll. Viele Bauern fürchten um ihre Existenz.

Die Chance, dass ihr Protest zum Erfolg führt, ist minimal. Eine Überarbeitung der Düngeverordnung sei nicht zu vermeiden, teilt das Bundeslandwirtschaftsministerium unserer Zeitung mit. Deutschland sei verklagt worden „und unterlag in allen Punkten – das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist eindeutig“, heißt es aus Berlin. Die EU-Kommission droht mit täglichen Strafzahlungen in Höhe von 857 000 Euro, wenn nicht schnell schärfere Düngeregeln kommen. Eine Verweigerung oder Verzögerung hätte laut Ministerium zur Folge, dass die EU noch strengere Regeln diktiert.

Schon lange beanstandet Brüssel, dass die Bundesrepublik zu wenig zum Schutz des Grundwassers unternehme. In Rheinland-Pfalz wird der Grenzwert für Nitrat in 47 der insgesamt 117 Grundwasserkörper überschritten. In diesen roten Gebieten sollen Landwirte künftig im Betriebsschnitt 20 Prozent weniger düngen dürfen. Im Herbst könnte es ein totales Düngeverbot geben.

Die Bauern bemängeln, dass das Messstellensystem zur Erfassung der Nitratbelastung weder geeignet, noch repräsentativ sei und zudem ganz anders als das anderer EU-Länder. Tatsächlich hat Berlin bis vor einigen Jahren nur sehr wenige und dazu überwiegend schlechte Werte nach Brüssel gemeldet.

Angesichts des Großprotests schwindet bei den rheinland-pfälzischen Wasserversorgern das Verständnis für die Bauern. „Seit fast 30 Jahren haben die deutsche Landwirtschaft und Politik die Umsetzung geltenden Rechts versäumt“, sagt Ronald Roepke vom Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Um die Gewässer als wichtigste Lebensgrundlage zu sichern, seien deutlich mehr Anstrengungen der Landwirtschaft erforderlich.

Noch wartet man in Berlin darauf, was Brüssel von den geplanten Neuerungen hält.