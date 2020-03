später lesen Freund der Familie King US-Bürgerrechtler Joseph Lowery gestorben Teilen

Twittern



Der US-Bürgerrechtler Joseph Lowery ist tot. Der wichtige Mitstreiter Martin Luther Kings in der US-Bürgerrechtsbewegung starb am Freitag im Alter von 98 Jahren, wie das King Center für einen gewaltfreien gesellschaftlichen Wandel in Atlanta mitteilte. dpa