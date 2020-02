später lesen Britischer Täter gerade aus Haft entlassen Messer-Attacken in London und Gent Teilen

Twittern



Ein islamistischer Angreifer hat am Sonntag in London drei Menschen verletzt, bevor ihn die Polizei erschoss. Der Student griff am Nachmittag in einer belebten Einkaufsstraße im Stadtteil Streatham (Bild) mit einem Messer Passanten an.