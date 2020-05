später lesen Migranten Sea-Eye kritisiert Festsetzung der „Alan Kurdi„ in Italien Teilen

Auch in der Corona-Krise kommen weiter Migranten in Italien an. Manche von ihnen werden zuvor von Hilfsorganisationen aus dem Mittelmeer gerettet. Nun setzt die Regierung in Rom ein Schiff fest. dpa