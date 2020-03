später lesen Entscheidende Lesung in der Staatsduma Russland: Parlament diskutiert über die Verfassungsreform Teilen

Das russische Parlament wird sich am heutigen Dienstag in zweiter und entscheidender Lesung mit der größten Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes befassen. Den Parlamentariern der Staatsduma liegen dazu eine Reihe von Änderungsvorschlägen vor. dpa/afp