Russland Russische Regierung tritt plötzlich zurück FOTO: dpa / Dmitry Astakhov

Paukenschlag im Kreml: Präsident Wladimir Putin kündigte am Mittwoch in seiner Rede zur Lage der Nation an, die Verfassung reformieren zu wollen – kurz darauf trat die Regierung um Ministerpräsident Dmitri Medwedew überraschend zurück.