Der Regierung in Rom droht ein riesiger Flop. Bei Wahlen in den Regionen Emilia-Romagna und Kalabrien könnte Oppositionschef Salvini triumphieren. Mit unkalkulierbaren Folgen für die ungeliebte Regierungsallianz. Besonders eine Region hat Symbolkraft. dpa

In zwei italienischen Regionen waren mehr als fünf Millionen Menschen heute zur Wahl aufgerufen.

Für die regierende Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten (PD) könnte es in der Emilia-Romagna und in Kalabrien zu einem Debakel kommen. Der Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, rechnet für sein Rechtsbündnis mit großen Erfolgen. Die könnten die Regierung in Rom gefährden und Salvinis Machtanspruch Nachdruck verleihen.

Die Wahllokale öffneten um 7 Uhr und schließen um 23 Uhr. Die Wahlbeteiligung lag am Mittag nach vorläufigen Angaben aus noch nicht allen Wahllokalen in der Emilia-Romagna bei fast 24 Prozent - auf vergleichbarer Basis mehr als doppelt so hoch wie bei der letzten Wahl. In Kalabrien lag sie bei rund 10 Prozent, leicht über der der letzten Wahl.

Nach 23 Uhr werden erste Prognosen und Hochrechnungen veröffentlicht, das Ergebnis wird erst am Montag erwartet.

In der industriestarken Emilia-Romagna im Norden des Landes können 3,5 Millionen Menschen wählen. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Salvinis Lega-Kandidatin Lucia Borgonzoni und dem Mittelinks-Kandidaten, dem derzeitigen PD-Regionalpräsidenten Stefano Bonaccini. Die Region galt einst als „rote Hochburg“, ein Verlust an das Rechtsbündnis hätte besondere Symbolkraft.

In der wirtschaftsschwachen, ärmeren Region Kalabrien an der südlichen Stiefelspitze waren rund 1,9 Millionen Menschen zum Wählen aufgerufen. Ein Sieg der Mitterechts-Kandidatin von der Partei Forza Italia, Jole Santelli, gilt als ausgemacht.

Die populistischen Sterne und Sozialdemokraten regieren seit September 2019. Die beiden ungleichen Parteien hatten sich zusammengeschlossen, nachdem der damalige Innenminister Salvini das vorherige Bündnis mit der Sterne-Bewegung aufgekündigt hatte.

Wahlbeteiligung