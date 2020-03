„Ein Tag ohne uns“: Unter diesem Motto haben viele Millionen Frauen in Mexiko aus Protest gegen Gewalt gegen Frauen gestreikt. Mehrere feministische Gruppen hatten dazu aufgerufen, am Tag nach dem Internationalen Frauentag nicht zur Arbeit zu gehen und kein Geld auszugeben, um die Bedeutung der Frauen für die Gesellschaft zu demonstrieren.

Zahlreiche Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen schlossen sich an.

Die Zeitung „Milenio“ schätzte anhand dieser Solidaritätsbekundungen, dass rund 36 Millionen Frauen und Mädchen am Montag nicht am öffentlichen Leben teilnahmen. Zuletzt hatten mehrere besonders brutale Frauenmorde in Mexiko einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Im vergangenen Jahr wurden in dem lateinamerikanischen Land rund 3800 Morde an Frauen registriert.

(dpa)