(ap) Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat bei den Parlamentswahlen ersten Prognosen zufolge deutlich stärker abgeschnitten als sein Herausforderer Benny Gantz. Die Nachwahlbefragungen der wichtigsten Fernsehsender des Landes prognostizierten am Montagabend für Netanjahus Likud-Partei und die mit ihr verbündeten religiösen und nationalistischen Parteien 60 der 120 Sitze im Parlament.

Für Gantz‘ Bündnis Blau-Weiß wurden 52 bis 54 Sitze vorhergesagt. Nach der Prognose fehlte Netanjahus Lager nur ein Sitz zur absoluten Mehrheit.

Damit blieb offen, ob er auch eine Regierungsmehrheit bekommt. Nachwahlbefragungen sind in Israel oft ungenau und weichen vom Endergebnis ab. Sollte sich die Prognose allerdings bestätigen, bliebe das politische Patt in Israel bestehen, das es schon nach den beiden vorangegangenen Wahlen gab. Die Wahlbeteiligung lag trotz der Furcht vor dem neuartigen Coronavirus und und der bereits dritten Wahl in weniger als zwölf Monaten am Abend bei 56,3 Prozent und damit zu dieser Tageszeit so hoch wie seit den Wahlen von 1999 nicht mehr.

Netanjahu hatte sich im Wahlkampf als einzigartig qualifizierten Staatsmann dargestellt, der das Land durch schwierige Zeiten führen könne. Gantz hat dagegen immer wieder auf die Korruptionsanklage gegen Netanjahu verwiesen, über die ab 17. März vor Gericht verhandelt werden soll. Die Staatsanwaltschaft wirft Netanjahu Bestechlichkeit, Untreue und Betrug vor.

(dpa)