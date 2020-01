später lesen Maßnahme gegen Müll Neues Umweltgesetz: China sagt Plastik den Kampf an Teilen

China verbietet Einwegprodukte aus Kunststoff in Supermärkten großer Städte. Die staatliche Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) verkündete am Sonntag in Peking den ehrgeizigen Plan für die nächsten fünf Jahre.