Der neue Regierungschef Michail Mischustin hat am Dienstag in Moskau sein Kabinett vorgestellt. Demnach arbeiten Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu in der neuen Regierung weiter.