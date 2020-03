Besuch in Israel

Armin Laschet hat Israel ein entschlossenes Vorgehen von Staat und Gesellschaft gegen Rassismus und rechtsextreme Gewalt zugesichert. Erneut gebe es Antisemitismus und rechte Gewalt in Deutschland kritisierte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident gestern bei einem Treffen mit dem israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin.

Er betonte: „Ich schäme mich, dass wir das in Deutschland 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz wieder erleben.“ Laschet besuchte auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, wo er eine Fotoausstellung besichtigte und einen Kranz niederlegte: „Die Erinnerung an dieses Menschheitsverbrechen rührt immer noch jeden Tag.“ dpa/Foto: ILIA Yefimovich