Noch steht das Endergebnis der Parlamentswahl im Iran nicht fest. Aber schon jetzt sieht alles nach einem Wahlsieg der Konservativen und Hardliner aus. Die Wahlbeteiligung ist offenbar gering. dpa

Die Beteiligung der Iraner bei der Parlamentwahl hat bei 42,57 Prozent gelegen. Das gab Innenminister Abdolresa Rahmani Fasli am Sonntag bekannt. Die politische Führung hatte im Vorfeld der Wahl vom Freitag mit einer Wahlbeteiligung zwischen 55 und 60 Prozent gerechnet.

Aus ihrer Sicht ist eine hohe Beteiligung die Bestätigung der iranischen Politik und somit ein Beleg für die Unterstützung des Volkes für das islamische Regime. Die niedrige Walbeteiligung - in Teheran soll sie sogar nur bei 27 Prozent gelegen haben - ist demnach ein demonstrativer Protest gegen die gesamte iranische Führung.

Am Samstag waren erste Ergebnisse veröffentlicht worden. Sie zeigten vor allem eine klare Führung der konservativen Ruhani-Gegner in der Hauptstadt Teheran. Die dort zu vergebenden 30 Sitze werden politisch als besonders wichtig eingestuft.

Auch in den Provinzen lagen die Vertreter der Konservativen und Hardliner in Führung. Damit haben sie beste Chancen, erstmals nach sieben Jahren wieder eine Wahl im Iran zu gewinnen und nach jahrelanger Abwesenheit ihr politisches Comeback zu feiern. Das Endergebnis der Parlamentswahl vom Freitag wird erst am Montag erwartet.

Um schon in der ersten Runde ins Parlament zu kommen, benötigen die Kandidaten mindestens 20 Prozent der abgegebenen Stimmen in ihren Wahlbezirken. Sonst müssen sie an einer Stichwahl teilnehmen, die für Mitte April geplant ist. Dann wird auch eine einfache Mehrheit ausreichen. Das neue Parlament nimmt seine Arbeit Ende Mai auf.