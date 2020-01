später lesen Treffen am Wochenende? Erdogan erwartet viel Gutes von „Berliner Prozess“ zu Libyen Teilen

Türkische Medien berichten, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan am Wochenende in Deutschland an Gesprächen über die Lage in Libyen teilnehmen will. Die Bundesregierung will aber noch keinen genauen Termin nennen. dpa