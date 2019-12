später lesen Nach US-Luftangriff Demonstranten attackieren US-Botschaft im Irak Teilen

Im Irak haben mehrere Hundert Demonstranten die US-Botschaft in der Hauptstadt Bagdad attackiert. Die Demonstranten zündeten amerikanische Flaggen an und zertrümmerten Fensterscheiben, berichteten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. dpa