später lesen Schottland Corona-Regeln ignoriert – Gesundheitsexpertin tritt ab Teilen

Twittern



Nach Verstößen gegen die eigenen Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise ist die oberste Gesundheitsexpertin der schottischen Regierung, Catherine Calderwood, zurückgetreten. Nachdem ihr Fehlverhalten auf große Empörung in Großbritannien gestoßen war, zog sie am späten Sonntagabend die Konsequenzen. dpa