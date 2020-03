Bus und Bahn fahren kostenlos in Luxemburg

Als erstes Land der Welt hat Luxemburg alle öffentlichen Verkehrsmittel gratis gemacht: Seit Samstag braucht man im Großherzogtum für Bus, Bahn und Tram keine Tickets mehr. „Einfach einsteigen und mitfahren!

“, sagte Luxemburgs Mobilitätsminister François Bausch (Grüne) am Bahnhof Pfaffenthal-Kirchberg zum Start. Er hofft, dass das Gratis-Angebot viele Menschen zum Umsteigen vom Auto in „Öffis“ bewegt.

Die Umstellung auf gratis wurde im zweitkleinsten Land der EU mit rund 620 000 Einwohnern groß gefeiert. An den Bahnhöfen gab es Mini-Konzerte, in den Zügen und Stadtbahnen wurde gesungen, getanzt, gerockt und gerappt – und am Samstagabend ging ein Musikfestival mit knapp 3000 Besuchern über die Bühne. „Es war ein absolut gelungener Auftakt“, sagte die Sprecherin des Verkehrsministeriums gestern.

(dpa)