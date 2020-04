später lesen Corona-Erkrankung überstanden Boris Johnson will Amtsgeschäfte wieder aufnehmen Teilen

Twittern



Der britische Premierminister Boris Johnson will nach seiner Covid-19-Erkrankung die Amtsgeschäfte wieder aufnehmen. Er werde am Montag in den Regierungssitz Downing Street zurückkehren, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. dpa