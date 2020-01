später lesen Berlin Athen sauer wegen Nicht-Einladung zu Libyen-Konferenz Teilen

Twittern



(dpa) Die griechische Regierung ist verschnupft darüber, dass zur Libyen-Konferenz am Sonntag kein Vertreter Athens nach Berlin eingeladen wurde. „Wir verstehen nicht, warum Griechenland nicht Teil dieses Prozesses ist“, sagte der griechische Außenminister Nikos Dendias am Mittwochabend bei einem Besuch in Marokko dem griechischen Staatsfernsehen (ERT).