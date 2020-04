Der Vorsitzende der rheinland-pfälzischen AfD-Fraktion, Uwe Junge, hat das Ende seiner politischen Laufbahn angekündigt. Auch aus gesundheitlichen Gründen habe er sich entschlossen, nicht mehr für den Landtag in Mainz zu kandidieren, teilte die Fraktion am Sonntag mit.

Nach Ablauf dieser Legislaturperiode werde er 2021 in den Ruhestand gehen, kündigte der 62-jährige Junge an. In Rheinland-Pfalz wird am 14. März kommenden Jahres ein neuer Landtag gewählt.