Die AfD hat die Spende von 50 000 Euro des Münchner Kardinals Reinhard Marx an die Seenotretter kritisiert. Ihn interessiere, welche Gründe es für diese Entscheidung gegeben habe und inwiefern diese innerhalb der Glaubensgemeinschaft abgestimmt worden sei, schreibt der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stephan Brandner in einem am Donnerstag veröffentlichten offenen Brief an den Kardinal. kna