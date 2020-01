später lesen Verletzungen, Vandalismus und Angriffe auf Einsatzkräfte Viel Arbeit für Polizei und Retter in Silvesternacht Teilen

Twittern



Die Silvesternacht hat Polizei und Rettungskräften in Deutschland wieder einmal Einsätze im Minutentakt gebracht. Unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerk führte zu teils schweren Verletzungen. In einigen Fällen wird nun ermittelt – so im niedersächsischen Ilsede, wo eine 39 Jahre alte Frau von einer Silvesterrakete im Gesicht getroffen wurde. dpa