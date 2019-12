später lesen Tod in den Alpen Vier Deutsche sterben in Lawinen FOTO: dpa / Uncredited FOTO: dpa / Uncredited Teilen

Twittern



Schwarzes Wochenende in den Alpen: Bei Lawinen-Unglücken in der Schweiz sowie in Südtirol sind vier Deutsche ums Leben gekommen. Im norditalienischen Schnaltal, wo hier Rettungshubschrauber auf einer Skipiste landen, kamen am Samstag eine 35-jährige Frau und zwei siebenjährige Mädchen ums Leben. PM