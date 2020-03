Wegen der Corona-Krise musste ein Kindertierpark in Brandenburg schließen. Regelmäßige Besucher des Parks hatten Sorge, was nun mit den Ponys, Ziegen, Schafen, Pfauen, Kaninchen, Meerschweinchen und Sittichen passiert. dpa

Die Tierpflegerinnen startete also einen Aufruf über die sozialen Medien. In Windeseile wurden die rund 100 Tiere vermittelt. In weniger als zwei Tagen hatten alle ein temporäres neues Zuhause gefunden. Zum Beispiel in Vereinen. Die Anlage ist noch bis mindestens zum 19. April geschlossen.