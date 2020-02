später lesen Bilanz von „Victoria“ Sturm verursacht in Rheinland-Pfalz schweren Unfall Teilen

(dpa) Sturmtief „Victoria“ hat in Rheinland-Pfalz etliche Bäume entwurzelt und so vereinzelt für Verkehrsunfälle gesorgt. Der schwerste Unfall ereignete sich nahe Trippstadt: Hier krachte ein Transporter am Montagmorgen gegen einen umgestürzten Baum.