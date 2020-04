Was geschah am 20. April?



2018 werden wegen der Entschärfung einer britischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Berliner Innenstadt 10 000 Menschen in Sicherheit gebracht.



2015 wechselt der deutsche Tiefkühl-Hersteller Iglo für 2,6 Milliarden Euro den Besitzer. Iglo wird vom britischen Finanzinvestor Permira an die Investmentgesellschaft Nomad mit Geschäftssitz auf den Britischen Jungferninseln verkauft.



2010 löst eine Explosion auf der Ölbohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko die bis dahin schwerste Ölkatastrophe in der US-Geschichte aus. Bei dem Unglück kommen elf Arbeiter ums Leben. Das Bohrloch wird erst im September endgültig versiegelt.



2005 setzt Ecuadors Parlament den gewählten Staatspräsidenten Lucio Gutiérrez ab und bestimmt dessen Stellvertreter Alfredo Palacio zum Nachfolger. Gutiérrez flüchtet in die Botschaft Brasiliens, das ihm politisches Asyl zusagt.



2000 wird auf die Synagoge der jüdischen Gemeinde in Erfurt ein Brandanschlag verübt. Der Brand kann schnell gelöscht werden, verletzt wird niemand.



1999 verleiht US-Präsident Bill Clinton dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl in Anerkennung für dessen politische Leistung für Europa und die Welt im Weißen Haus die Freiheitsmedaille, die höchste zivile Auszeichnung der USA.



1998 erklärt die terroristische Rote Armee Fraktion (RAF) in einem Schreiben, das bei einer Nachrichtenagentur eingeht, ihre Auflösung. Bei Anschlägen der Gruppe wurden seit 1970 mindestens 30 Menschen getötet.



1920 wird bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Antwerpen erstmals die olympische Fahne mit den fünf Ringen gehisst. Neu ist auch der olympische Eid, in dem ein Sportler alle seine Kameraden zu „ehrenhaften“ Kämpfen verpflichtet.

GEBURTSTAGE



1980 Jasmin Wagner (40), deutsche Sängerin und Musikerin, bekannt unter dem Namen Blümchen (Album „Herzfrequenz“).



1960 Simon Beckett (60), britischer Krimiautor, bekannt für seine Krimireihe über den forensischen Anthropologen David Hunter.



1935 Reinhold Würth (85), deutscher Unternehmer, baute den Schrauben-Großhandel „Würth“ zum weltweiten Marktführer aus.



1910 Brigitte Mira, deutsche Schauspielerin (Film „Angst essen Seele auf“, Fernsehserie „Drei Damen vom Grill“), gest. 2005.



TODESTAGE



2015 Werner Zimmer, deutscher Sportjournalist, Sportschau-Moderator 1966-1993, geb. 1936.