Was geschah am 16. April?

2017 gewinnt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems, das ihm künftig eine noch größere Machtfülle beschert.

2009 erklärt Russland nach zwei Kriegen in der Teilrepublik Tschetschenien den Militäreinsatz für beendet und kündigt den Abzug von ­ 20­000 Sicherheitskräften an.

2004 tritt Bundesbank-Präsident Ernst Welteke als Konsequenz aus der Luxushotel-Affäre zurück.

2002 tritt die niederländische Regierung vier Wochen vor der Parlamentswahl wegen der politischen Mitverantwortung für die Massaker im bosnischen Srebrenica im Juli 1995 zurück.

2000 einigen sich die EU-Agrarminister in Luxemburg auf ein System zur europaweiten Etikettierung von Rindfleisch, damit die Verbraucher die Herkunft erkennen können.

1993 billigt der Bundesrat den am 13. März ausgehandelten Solidarpakt zur Finanzierung der deutschen Einheit.

1945 wird der von den Deutschen beschlagnahmte norwegische Frachter Goya von einem russischen U-Boot auf der Evakuierungsfahrt von der Halbinsel Hela/Hinterpommern nach Swinemünde/Pommern versenkt. Mehr als 6700 Menschen finden in der Ostsee den Tod.

1945 gelingt sowjetischen Einheiten der Durchbruch durch die deutsche Verteidigungslinie an der Oder. Am 25. April ist Berlin eingeschlossen, am 2. Mai kapitulieren die Verteidiger.

1922 schließen die sowjetrussische und die deutsche Delegation im italienischen Rapallo einen Vertrag, der unter anderem den Verzicht auf Reparationszahlungen und die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen beinhaltet („Rapallo-Vertrag“).

GEBURTSTAGE

1960 Pierre Littbarski (60), deutscher Fußballspieler, Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft in Italien 1990.

1955 Clive Campbell (65), amerikanisch-jamaikanischer Hip-Hop-Musiker, bekannt als Kool DJ Herc, gilt als einer der Pioniere des Hip-Hop.

1955 Großherzog Henri (65), Großherzog von Luxemburg seit 2000, Vater von Erbgroßherzog Guillaume, ältester Sohn von Großherzog Jean.

1940 Königin Margrethe II. (80), dänische Königin seit 1972, Nachfolgerin ihres Vaters, König Frederik IX.

TODESTAGE

1850 Marie Tussaud, französische Wachsbildnerin, Gründerin des Museums Madame Tussauds in London, geb. 1761.

1825 Johann Heinrich Füssli, britischer Maler, Zeichner und Kunstschriftsteller, „Milton-Gallery“, Schweizer Herkunft, geb. 1741.