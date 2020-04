Was geschah am 4. April?



2005 veröffentlichen Astronomen aus Jena und Hamburg das erste Foto eines Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Das Bild zeigt den Begleiter des rund 400 Lichtjahre entfernten Sterns GQ Lupi im Sternbild Wolf (Lupus) am Südhimmel als kleinen Lichtpunkt.

2005 ist die Spaltung der rechtsnationalen Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) besiegelt. An der Spitze des neuen Bündnis für die Zukunft Österreichs (BZÖ) steht Jörg Haider.

1990 legt Belgiens König Baudouin für zwei Tage seine Amtsgeschäfte nieder, damit ein von ihm abgelehntes Abtreibungsgesetz in Kraft treten kann. Durch diesen einmaligen Schritt wendet er eine Verfassungskrise ab.

1990 wird das Magazin „stern TV“ erstmals bei RTL ausgestrahlt.

1975 gründen Bill Gates und Paul Allen das Softwareunternehmen Microsoft in Albuquerque (US-Staat New Mexico).

1960 wird der von Bernhard und Michael Grzimek in Ostafrika gedrehte Film „Serengeti darf nicht sterben“ als bester Dokumentarfilm mit einem Oscar ausgezeichnet.

1943 wendet der niederländische Arzt Willem Johan Kolff das erste Mal eine von ihm entwickelte künstliche Niere an. Erst 1945 kann er mit seiner Dialysemaschine einer Patientin das Leben retten.

1884 beendet der Vertrag von Valparaíso den sogenannten Salpeterkrieg. Das gut gerüstete Chile hatte den Krieg gegen Bolivien und Peru um am Pazifik gelegene Salpetervorkommen gewonnen.

Bolivien verliert den eigenen Zugang zum Pazifik und wird Binnenstaat.

Was geschah am 5. April?



2019 wird im thüringischen Weimar 100 Jahre nach der Bauhaus-Gründung ein neues Museum für die Künstlerbewegung eröffnet. Der Museumsbau kostete etwa 27 Millionen Euro.

2010 stürzen die heftigsten Regenfälle seit 1966 Rio de Janeiro (Brasilien) in ein Chaos und kosten 256 Menschen das Leben.

2000 platzt die Fusion von Deutscher und Dresdner Bank zum größten Geldkonzern der Welt.

1995 wird als erster Grünen-Politiker in der Bundesrepublik Rupert von Plottnitz in Hessen zum Justizminister ernannt.

1970 wird der in Guatemala von Linksterroristen entführte deutsche Botschafter Karl Graf von Spreti ermordet aufgefunden. Er war am 31. März auf offener Straße in Guatemala-Stadt entführt worden.

1955 tritt Winston Churchill im Alter von 80 Jahren als britischer Premierminister zurück.

1355 wird der deutsche König Karl IV. in Rom zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt.