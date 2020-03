Was geschah am 14. März?



2019 Das Bundesverteidigungsministerium hebt den Zahlungsstopp für die Sanierung des Marine-Segelschulschiffs „Gorch Fock“ auf. Die Kosten waren von 10 auf 135 Millionen Euro gestiegen.

2018 Angela Merkel (CDU) wird vom Bundestag mit 364 von 688 Stimmen zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt. Vizekanzler im Kabinett von Union und SPD ist Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Innenminister Horst Seehofer (CSU).

2005 Chinas Volkskongress verabschiedet das Anti-Abspaltungsgesetz gegen Unabhängigkeitsbestrebungen in Taiwan. Das Gesetz legitimiert „nicht friedliche Mittel und andere notwendige Maßnahmen“, falls sich Taiwan von China abspaltet.

1995 Der als „Dagobert“ bekannt gewordene Kaufhaus-Erpresser wird vom Berliner Landgericht zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. 1996 wird er in einer Neuverhandlung zu neun Jahren Haft verurteilt.

1990 Wolfgang Schnur, Vorsitzender des konservativen Demokratischen Aufbruchs (DA), tritt vier Tage vor den ersten freien Wahlen

in der DDR wegen seiner früheren Zusammenarbeit mit der Stasi zurück.

1970 Der japanische Kaiser Hirohito eröffnet die „Expo 70“ in Osaka, die erste Weltausstellung in Asien.

1960 Die erste Begegnung von Bundeskanzler Konrad Adenauer mit dem israelischen Ministerpräsidenten David Ben Gurion in New York bildet den Auftakt zur Annäherung beider Staaten.

1947 Belgien, Luxemburg und die Niederlande schließen sich zur Benelux-Zollunion zusammen. Die unterzeichneten Protokolle treten am 1. Januar 1948 in Kraft.

1920 80 Prozent der Südschleswiger entscheiden sich in einer Volksabstimmung für den Verbleib im Deutschen Reich.



Was geschah am 15. März?



2019 Bei einem Terroranschlag auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch erschießt ein australischer Rechtsextremist 51 Menschen. Die Attacke überträgt er im Internet. Vor dem Blutbad hatte er eine Kampfschrift mit rassistischen Parolen ins Netz gestellt.

2018 Wegen mutmaßlicher Einflussnahme Russlands auf die US-Präsidentenwahl verhängt die Regierung von Präsident Donald Trump Sanktionen gegen Moskau. Sie richten sich gegen 19 Personen und fünf Organisationen.

2013 Erstmals in Europa versetzt ein Flugzeug zahlende Touristen in die Schwerelosigkeit. Während des zweistündigen Flugs mit dem Airbus „A300 Zéro-G“ bekommen die Passagiere durch sogenannte Parabelflüge das Gefühl der Schwerelosigkeit.

2005 Im größten Bilanzfälschungsskandal in der US-Geschichte wird der ehemalige WorldCom-Chef Bernard Ebbers von einer Geschworenen-Jury wegen Betruges schuldig gesprochen. Später wird er zu 25 Jahren Haft verurteilt.

2002 Die Grünen lehnen Gewalt als Mittel der Politik nicht mehr völlig ab. Die Anwendung rechtsstaatlicher und völkerrechtlich legitimierter Gewalt lasse sich nicht immer ausschließen, heißt es im neuen Programm.